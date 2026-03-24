ЛЕП між Румунією та Молдовою залишається відключеною через удари РФ по енергетиці України

Ключова лінія електропередачі між Румунією та Молдовою залишається відключеною через удари РФ по енергетичній інфраструктурі на півдні України, Молдова поки споживає енергію власного виробництва та імпортує через альтернативні ЛЕП.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лінія електропередачі між Румунією та Молдовою Ісакча-Вулканешти залишається відключеною.

Країна забезпечена е/е власного виробництва та імпортом через альтернативні ЛЕП 110кВ, які було підготовлено на випадок таких ситуацій, повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

За його словами, ці ЛЕП перевірили ще минулого літа "на випадок таких ситуацій, вони продемонстрували ефективність, у тому числі під час часткового відключення світла 31 січня".

ТЕЦ та станції на відновлюваних джерелах забезпечили вироблення електроенергії більше, ніж поточне споживання. У молдавському відомстві зазначили, що інвестиції у відновлювані продукти сприяють страхуванню споживання енергії.

Раніше Міністерство енергетики Молдови заявило, що ключова лінія електропередачі 400 кВ Ісакча-Вулканешти між Румунією та Молдовою залишається відключеною з ночі вівторка через удари РФ по енергетичній інфраструктурі на півдні України. Країни скоординовано задіяли альтернативні ЛЕП 110кВ.

Несправності, що виникли на повітряній ЛЕП 400 кВ Ісакча-Вулканешти, перебувають у процесі усунення після того, як інфраструктура була пошкоджена внаслідок атак безпілотників на території України поблизу енергетичних мереж, повідомляє МОЛДПРЕС.

Оператор системи передачі уточнює, що на лінії було виявлено технічні проблеми, а ремонтні роботи потребують спеціалізованих бригад та координації з операторами систем України та Румунії.

