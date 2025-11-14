Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

Ворожий дрон атакував авто ремонтної бригади газовиків

Альона Кириченко — 14 листопада, 14:20
Ворожий дрон атакував авто ремонтної бригади газовиків
Скрін з відео Оператора ГТС України

Під час останньої атаки росії на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що це сталося під час їхнього виїзду на пошкоджений об'єкт. Машина була цивільною та маркованою символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо співробітників живі.

"Українська енергетична інфраструктура тримається на людях, які працюють у надзвичайних умовах і не зупиняються навіть під загрозою. Саме їхня відданість і професіоналізм гарантують стабільність роботи системи", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо:

У ніч на пʼятницю 14 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники.

Після повітряної атаки росіян по енергосистемі України, на Донеччині, Київщині та Одещині знеструмлено частину споживачів.

війна Міненерго газ

газ

Ворожий дрон атакував авто ремонтної бригади газовиків
Терміновість ситуації: Україна підписала грант з ЄІБ на 127 мільйонів євро для закупівлі газу
У Лимані на Донеччині зупинили газопостачання внаслідок ворожих обстрілів

Останні новини