Ворожий дрон атакував авто ремонтної бригади газовиків

Під час останньої атаки росії на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що це сталося під час їхнього виїзду на пошкоджений об'єкт. Машина була цивільною та маркованою символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо співробітників живі.

"Українська енергетична інфраструктура тримається на людях, які працюють у надзвичайних умовах і не зупиняються навіть під загрозою. Саме їхня відданість і професіоналізм гарантують стабільність роботи системи", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо:

У ніч на пʼятницю 14 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники.

Після повітряної атаки росіян по енергосистемі України, на Донеччині, Київщині та Одещині знеструмлено частину споживачів.