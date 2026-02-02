В Києві та деяких областях почались аварійні відключення світла

В Україні знову аварійні відключення світла

У окремих регіонах України, на ранок 2 лютого, запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Це повʼязано із наслідками російських обстрілів по енергетиці.

Про це повідомляють пресслужби регіональних обленерго та ДТЕК.

Про аварійні відключення, зокрема, повідомили у Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Сумській областях.

У ДТЕК також повідомили про аварійні відключення світла у Києві та області.

У повідомленні зазначено, що причиною запровадження аварійних відключень була атака росіян по енергетиці 2 лютого.

Енергетики повідомляють про необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії 2 лютого.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська в ніч на 2 лютого завдали масованого удару по Черкаській області, внаслідок цього, щонайменше четверо людей постраждали.