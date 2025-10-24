За добу ворог завдав удару по енергетиці трьох областей
Ворог атакував енергетичну систему країни у Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській області.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що внаслідок чергових російських ударів по енергооб'єктах, є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Водночас, складною залишається ситуація у Чернігівській області.
"Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо:
24 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.