За добу ворог завдав удару по енергетиці трьох областей

Володимир Тунік-Фриз — 24 жовтня, 10:46
Ілюстративне фото
Getty Images

Ворог атакував енергетичну систему країни у Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що внаслідок чергових російських ударів по енергооб'єктах, є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Водночас, складною залишається ситуація у Чернігівській області.

"Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо:

24 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

енергетика війна

війна

