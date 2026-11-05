Росіяни атакували логістичну інфраструктуру на Київщині

У ніч на 5 листопада російські загарбники атакували логістичну інфраструктуру в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

"Ворог знову атакував логістичну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа" – йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Для гасіння пожежі залучили додаткові сили.

"Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій", - додали рятувальники.

За попередньою інформацією, один чоловік отримав травми, загиблих немає.

Нагадаємо:

Напередодні в Одесі росіяни поцілили у розподільчий термінал логістичної компанії, минулося без постраждалих.