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Росія атакувала промисловість та енергетику на Житомирщині: загалом 7 обʼєктів

Володимир Тунік-Фриз — 30 вересня, 09:29
Росія атакувала промисловість та енергетику на Житомирщині: загалом 7 обʼєктів
Росія атакувала промисловість та енергетику на Житомирщині: загалом 7 обʼєктів
ДСНС

З вечора 29 вересня на ніч 30 вересня російські загарбники атакували 7 обʼєктів цивільної інфраструктури у Житомирській області.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Від ворожих ударів постраждали 7 об'єктів в Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.

Під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Внаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки.

На місці подій працюють рятувальники та спеціальні служби. Кількість постраждалих не уточнюють.

Нагадаємо:

У ніч на 28 вересня російські війська здійснили атаку на підприємство з виробництва морозива у Житомирському районі.

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