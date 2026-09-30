Росія атакувала промисловість та енергетику на Житомирщині: загалом 7 обʼєктів
Росія атакувала промисловість та енергетику на Житомирщині: загалом 7 обʼєктів
ДСНС
З вечора 29 вересня на ніч 30 вересня російські загарбники атакували 7 обʼєктів цивільної інфраструктури у Житомирській області.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Від ворожих ударів постраждали 7 об'єктів в Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.
Під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Внаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки.
На місці подій працюють рятувальники та спеціальні служби. Кількість постраждалих не уточнюють.
Нагадаємо:
У ніч на 28 вересня російські війська здійснили атаку на підприємство з виробництва морозива у Житомирському районі.