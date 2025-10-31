Ворог атакував енергооб'єкти на Одещині

У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", – зазначили в ОВА.

Йдеться, що інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо:

На ранок 31 жовтня є нові знеструмлення у кількох областях України внаслідок дронових атак на енергооб'єкти.