Альона Кириченко — 31 жовтня, 11:35
Ворог атакував енергооб'єкти на Одещині
У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", – зазначили в ОВА.

Йдеться, що інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо:

На ранок 31 жовтня є нові знеструмлення у кількох областях України внаслідок дронових атак на енергооб'єкти.

