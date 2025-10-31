У кількох областях є нові знеструмлення через атаки на енергооб'єкти

На ранок 31 жовтня є нові знеструмлення у кількох областях України внаслідок дронових атак на енергооб'єкти.

Про це інформує "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів, нагадали в "Укренерго".

За даними компанії, сьогодні, 31 жовтня, станом на 6:30, споживання електроенергії було на 2,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – вимушене застосування заходів обмеження в усіх областях.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з'являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", – наголосили енергетики.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної безпеки (МАГАТЕ) заявило, що росіяни атакували ключові підстанції, які забезпечували функціонування підконтрольних Україні АЕС, це призвело до зменшення потужності енергоблоків принаймні одної зі станцій.