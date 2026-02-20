В п'яти областях є знеструмлення через бойові дії та ворожі обстріли енергосистеми

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 20 лютого є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Крім того, за даними відомства, через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Йдеться, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, в окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо:

Внаслідок нічного ворожого удару у Запоріжжі 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.