В п'яти областях є знеструмлення через бойові дії та ворожі обстріли енергосистеми
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 20 лютого є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Крім того, за даними відомства, через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Йдеться, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, в окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
Нагадаємо:
Внаслідок нічного ворожого удару у Запоріжжі 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.