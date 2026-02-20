Внаслідок ворожої атаки 8 тисяч споживачів у Запоріжжі лишаються без електрики

Внаслідок нічного ворожого удару у Запоріжжі 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Близько 6-ї ворог атакував критичну інфраструктуру Запоріжжя. 41 тис абонентів були знеструмлені. Енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків. Роботи тривають", – поінформував він.

За його словами, теплопостачання подається у штатному режимі. Невелика частина будинків тимчасово не заживлена, але протягом кількох годин очікується повне відновлення.

"Що стосується електропостачання в цілому в області - планові відключення, як правило, тривають не більше 4 годин, після чого живлення відновлюється. Енергетики та комунальні служби працюють безперервно", – зазначив Федоров.

Він додав, що стала ситуація і з водопостачанням на території Запорізької області.

Нагадаємо:

5 лютого через обстріли енергетичної інфраструктури, значна частина Запоріжжя та Запорізького району була знеструмлена.