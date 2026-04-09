Нафта відреагувала на сумніви крихкого перемир'я між США та Іраном

Ціни на нафту зросли, оскільки сумніви щодо крихкого двотижневого перемир'я на Близькому Сході посилили побоювання, що енергетичні потоки через стратегічно важливу Ормузьку протоку залишатимуться обмеженими.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,96 долара, або на 2,07%, до 96,71 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 2,60 долара, або на 2,75%, до 97,01 долара за барель.

У попередню торгову сесію обидва еталонні сорти опустилися нижче 100 доларів за барель, при цьому WTI показала найбільше падіння з квітня 2020 року на тлі початкових очікувань, що перемир'я приведе до відкриття протоки.

Однак аналітики заявили, що учасники ринку не поспішають повністю прибирати геополітичну премію з цін, а також немає ясності, що саме переговори між США та Іраном означатимуть для потоків нафти.

"Шанси на суттєве відкриття Ормузької протоки найближчим часом виглядають примарними", — сказала засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі, спрогнозувавши подальшу волатильність нафтових цін.

"Ф'ючерсний ринок виглядає дещо зламаним", — сказала вона. Інакше, за її словами, "ціни вже мали б різко повернутися до рівнів, які були до перемир'я".

Цей життєво важливий водний шлях з'єднує поставки виробників із Перської затоки, таких як Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт і Катар, зі світовими ринками і зазвичай забезпечує транспортування близько 20% світових поставок нафти й газу.

Життєздатність перемир'я опинилася під питанням після того, як Ізраїль у середу продовжив атаки на Ліван, що спонукало Іран заявити, що за таких умов було б "нерозумно" переходити до переговорів про досягнення постійної мирної угоди.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Іран зупинив пропуск нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на ізраїльські удари по Лівану.