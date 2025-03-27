Вірменія хоче зменшити залежність від газу РФ: закупатиме в Туркменістані

Вірменія почала переговори з Туркменістаном щодо постачання природного газу, заявив радник прем'єр-міністра Арташес Туманян.

Про це пише The Moscow Times.

За його словами, планується укласти угоду з державним концерном "Туркменгаз", при цьому газ постачатиметься в Армінію через Іран за схемою SWOP. Іран вже погодився на транзит.

Туманян уточнив, що йдеться про постачання об'ємом від 600 млн до 1 млрд кубометрів газу, проте питання ціни ще не врегульовано.

"Також ми обговорюємо можливість транзиту туркменського газу через Вірменію в Грузію, і Тбілісі вже погодився на це", — додав Туманян. Згідно з його словами, це дозволить забезпечити постачання газу країнам Чорноморського басейну.

Наразі єдиним постачальником газу для внутрішнього споживання в Вірменії є російський "Газпром". Газ потрапляє в республіку через Грузію за ціною 165 дол за тисячу кубометрів до 2030 року. Також Вірменія співпрацює з Іраном у рамках програми "Газ в обмін на електроенергію", згідно з якою щорічно імпортує понад 2,6 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд).