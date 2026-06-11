31 удар за місяць: видобуток нафти в РФ впав до річного мінімуму

Видобуток сирої нафти в Росії у травні знизився до найнижчого рівня за рік на тлі рекордної серії українських ударів по нафтопереробній, експортній і трубопровідній інфраструктурі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними ОПЕК на основі вторинних джерел, російські компанії у травні видобували в середньому 9,009 млн барелів нафти на добу. Це на 690 тис. барелів на добу менше за рівень, який Росія мала забезпечити цього місяця в межах угоди з ОПЕК+.

У травні Україна здійснила щонайменше 31 удар по російських НПЗ, морських експортних терміналах і трубопровідній інфраструктурі. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабного вторгнення.

Через удари по об'єктах із виробництва пального переробка нафти в Росії у червні впала до найнижчого рівня за два десятиліття, за оцінками EA Analytics. Російські виробники почали більше спрямовувати сировину на експорт: середній чотиритижневий морський експорт до 31 травня зріс до 3,64 млн барелів на добу проти 3,17 млн барелів на добу за чотири тижні до 17 квітня.

Нагадаємо:

Нафтопереробний завод російської компанії "Роснєфть" в Куйбишеві 10 червня призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомили Reuters два джерела в галузі.