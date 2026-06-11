Ормуз "закритий", але потоки нафти через нього зросли на 50%

Потоки неіранської нафти через Ормузьку протоку в червні зросли приблизно на 50%, попри боротьбу США та Ірану за контроль над одним із ключових маршрутів світового нафтового експорту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За оцінкою Vortexa, за перші 10 днів червня через протоку виходило щонайменше 1,8 млн барелів на добу неіранської нафти з Перської затоки. У травні цей показник становив 1,2 млн барелів на добу.

Водночас іранська нафта не проходить через блокаду, запроваджену Вашингтоном. За словами президента США Дональда Трампа, американські військові з минулого місяця допомогли провести через Ормуз близько 100 млн барелів нафти, або щонайменше 2,4 млн барелів на добу з початку травня.

У четвер Іран заявив, що Ормузьку протоку закрито до подальшого повідомлення. Ринок відреагував стримано: ф'ючерси на Brent торгувалися майже без змін, на відміну від стрибка на 13% після першого закриття протоки на початку війни.

Нагадаємо:

Найбільші власники нафтових танкерів готуються до різкого падіння ставок фрахту, якщо США та Іран домовляться про відкриття Ормузької протоки, яка фактично заблокована від початку війни в Ірані.