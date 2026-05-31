У російському Саратові після атаки безпілотників палає нафтопереробний завод

У ніч на 31 травня російський Саратовський нафтопереробний завод атакували ударні безпілотники, внаслідок чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: моніторингові Telegram-канали

Деталі: У місті близько третьої години ночі пролунали вибухи. Місцеві жителі оприлюднили фото та відео, на яких зафіксовано кілька осередків займання та густий стовп диму над заводом. За попередніми даними, була уражена установка ізомеризації.

Місцева влада наразі не коментувала наслідки атаки. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін лише заявив про загрозу БпЛА в регіоні.

Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Поволжі, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Також є повідомлення про ураження нафтобази в населеному пункті Матвєєв Курган Ростовської області.