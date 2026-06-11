Війна в Ірані відкинула нафтовидобуток ОПЕК на чверть століття в минуле

Видобуток країн ОПЕК впав до мінімуму за 26 років

У травні обсяги видобутку нафти членами Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) досягли найнижчого рівня з 2000 року.

Про це пише Reuters.

ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти.

Середній видобуток членів організації знизився на 1,06 млн барелів на добу порівняно з квітнем і становив 16,13 млн барелів на день.

Цей показник також є значно нижчим за рівні, зафіксовані під час пандемії COVID-19 у 2020 році, коли попит на нафту різко впав.

Ці показники не включають Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК з 1 травня.

Найбільше падіння серед усіх країн організації спостерігалося в Ірані, що відображає вплив блокади з боку США, яка почалася 13 квітня.

Експорт сирої нафти та конденсату з Ірану впав до найнижчого рівня принаймні за останні шість років.

У Саудівській Аравії також спостерігалося подальше зниження, а Ірак зміг збільшити постачання завдяки зростанню внутрішнього споживання. Венесуела та Нігерія теж збільшили видобуток.

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Нагадаємо:

Країни ОПЕК+ домовилися четверте за останні кілька місяців підвищити цільові показників видобутку нафти, незважаючи на те, що війна США з Іраном досі не дозволяє кільком членам групи збільшити видобуток.

ОПЕК+ – розширений формат ОПЕК, який додає до звичного переліку країн Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та низку інших експортерів нафти по всьому світу.