Кувейтська нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corporation почала скорочувати видобуток нафти й оголосила форс-мажор. Це доповнило попередні скорочення нафти й газу в Іраку та Катарі, оскільки війна США з Іраном уже восьмий день поспіль блокує відвантаження з Близького Сходу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Аналітики прогнозують, що Об'єднані Арабські Емірати й Саудівська Аравія також невдовзі можуть бути змушені скорочувати видобуток через брак місця в сховищах.

Як випливає з торговельного повідомлення, з яким ознайомилося Reuters, KPC оголосила форс-мажор після того, як запровадила скорочення видобутку сирої нафти та зменшила завантаження нафтопереробки через конфлікт у регіоні.

Національна компанія не уточнила, на скільки саме зменшить видобуток. У лютому Кувейт виробляв близько 2,6 млн барелів сирої нафти на добу.

У KPC зазначили, що скорочення є запобіжним заходом і буде переглядатися залежно від розвитку ситуації. Компанія також заявила про готовність відновити рівні виробництва, щойно умови це дозволять.

У повідомленні йдеться, що форс-мажор оголошено через прямі погрози Ірану щодо безпечного проходження суден через Ормузьку протоку, триваючі атаки Ірану на Кувейт і "майже повну відсутність" у Аравійській затоці суден, доступних для перевезення сирої нафти та нафтопродуктів.

KPC є великим експортером нафти-напівпродукту нафту (нафта-нафта) до Азії та великим експортером авіаційного пального до північно-західної Європи. Нафта-нафта використовується як сировина для виробництва нафтохімічної продукції.

Нагадаємо:

J.P. Morgan оцінювало, що постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.

6 березня Кувейт почав скорочувати видобуток на деяких нафтових родовищах після того, як у країни закінчилося місце для зберігання нафти, яку не вдається вивезти.