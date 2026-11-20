У Києві вдалося після нічної масованої атаки вдалося повернути світло киянам, наразі там діють графіки відключень.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після нічної масованої атаки і повернути світло киянам", – повідомила компанія у Телеграм.

Про графіки відключень у столиці можна отримати у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile, нагадує ДТЕК.

Нагадаємо:

Цієї ночі росіяни атакували Київ і девʼять областей України, пошкодивши мости та інші об'єкти, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Цілями масованої атаки росіян вночі стали електростанції та підстанції, через що українські АЕС вимушено скоротили потужність генерації.

Росіяни під час атаки вранці 20 листопада влучили по залізничній станції Скнилів на Львівщині, є загиблі та постраждалі.

Об'єкти Київводоканалу зазнали пошкоджень внаслідок атаки росіян в ніч на 20 листопада. Через перебої в енергосистемі в столиці є перебої у водопостачанні.