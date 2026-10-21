Через атаки РФ у Києві та восьми областях перебої зі світлом

Вночі та вранці Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі: під атаками опинилися об'єкти у Києві, Київській, Волинській та Одеській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Внаслідок цих ударів частина українських родин залишилася без електропостачання.

На додачу до цього, після попередніх атак на енергетику досі тривають відновлювальні роботи на Тернопільщині та Хмельниччині. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів знеструмлених внаслідок атак.

Також складною залишається ситуація і в прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

Через російські атаки до кінця доби в середу будуть діяти графіки відключень електроенергії обсягом до 2 черг. Це означає, що світла може не бути до 8 годин на добу.

Нагадаємо:

Вночі росіяни завдали ударів по транспортній інфраструктурі Чернігова та по низці об'єктів критичної інфраструктури на Волині. Зокрема внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.