Росія атакувала інфраструктуру Чернігова та Волині, без світла 5 тисяч родин

Росіяни завдали ударів по транспортній інфраструктурі Чернігова та по низці об'єктів критичної інфраструктури на Волині.

Про це повідомили очільники Чернігівської ОДА/ОВА В'ячеслав Чаус та Волинської ОДА/ОВА Роман Романюк.

Зокрема на Волині удару зазнали принаймні щонайменше об'єкти критичної інфраструктури – у Ковельській та в Луцькій громадах.

І в Чернігові, і в Ковельській, і на Луцькій громадах також є влучання у приватні підприємства. Зокрема на Луцьківщині внаслідок цього вогнем знищено декілька автомобілів.

Також постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак вранці у середу Укренерго запровадило аварійні відключення світла у Бучанському районі Київщини та в кількох районах Києва.