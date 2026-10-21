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Росія атакувала інфраструктуру Чернігова та Волині, без світла 5 тисяч родин

Семен Рубан — 21 жовтня, 10:35
Росія атакувала інфраструктуру Чернігова та Волині, без світла 5 тисяч родин
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

Росіяни завдали ударів по транспортній інфраструктурі Чернігова та по низці об'єктів критичної інфраструктури на Волині.

Про це повідомили очільники Чернігівської ОДА/ОВА В'ячеслав Чаус та Волинської ОДА/ОВА Роман Романюк.

Зокрема на Волині удару зазнали принаймні щонайменше об'єкти критичної інфраструктури – у Ковельській та в Луцькій громадах.

І в Чернігові, і в Ковельській, і на Луцькій громадах також є влучання у приватні підприємства. Зокрема на Луцьківщині внаслідок цього вогнем знищено декілька автомобілів.

Також постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак вранці у середу Укренерго запровадило аварійні відключення світла у Бучанському районі Київщини та в кількох районах Києва.

Чернігів енергетика інфраструктура Волинь

інфраструктура

Росія атакувала інфраструктуру Чернігова та Волині, без світла 5 тисяч родин
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