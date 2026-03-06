Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У частині регіонів 7 березня графіки відключень світла діятимуть з 8 ранку до опівночі

Альона Кириченко — 6 березня, 18:20
У частині регіонів 7 березня графіки відключень світла діятимуть з 8 ранку до опівночі
Getty Images

7 березня у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру – на ранок 6 березня були знеструмлені споживачі у чотирьох областях країни.

Укренерго графіки відключень

графіки відключень

У частині регіонів 7 березня графіки відключень світла діятимуть з 8 ранку до опівночі
В "Укренерго" повідомили, як діятимуть графіки відключень світла 6 березня
Відключення світла 5 березня триватимуть усю добу

Останні новини