На Великдень не передбачено відключень світла

У неділю 12 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд вжив кроки для забезпечення постачання світла без графіків на Великдень.