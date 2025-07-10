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Солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС

Виктор Волокита — 10 июля, 16:46
Солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС
Getty Images

Солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в Европейском союзе, опередив атомную, ветровую и угольную.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Ember.

В июне солнечная энергетика произвела 22,1% электроэнергии ЕС - на 18,9% больше, чем годом ранее.

Атомная энергетика - 21,8%, ветровая - 15,8%. Доля угля в электроэнергетическом балансе ЕС в июне упала до исторически низкого уровня в 6,1%.

По меньшей мере в 13 странах ЕС, включая Германию, Испанию и Нидерланды, зафиксирован самый высокий ежемесячный объем солнечной генерации.

Всего в июне, благодаря рекордной солнечной активности и продолжающимся установлением солнечных электростанций, солнечная энергетика выработала 45,4 (ТВт-ч) электроэнергии.

Напомним:

В январе сообщалось, что Европейский Союз впервые получил больше энергии от солнца, чем от сжигания угля.

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электроэнергия

Солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС
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