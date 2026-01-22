В Україні є знеструмлення у трьох областях після ворожих атак

В Україні внаслідок нічної атаки ворога на ранок 22 січня знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області.

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Києві та області ситуація залишається складною. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об'єктах залучені генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС.

Наразі у більшості областей застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють.

Нагадаємо:

Зранку 22 січня у Дніпропетровській та Одеській областях за командою компанії "Укренерго" застосовані екстрені відключення електроенергії.

Броварський та Бучанський райони Київщини відключено від енергопостачання у зв'язку з необхідністю стабілізації системи.