У Києві та 4-х областях значна кількість знеструмлень після атаки РФ – "Укренерго"

У Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях на ранок 3 лютого є значна кількість знеструмлених споживачів внаслідок масованої ракетно-дронової ворожої атаки.

Про це повідомляє "Укренерго".

Також є пошкоджені енергооб'єкти у кількох регіонах.

В компанії запевнили, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, наразі вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи.

В "Укренерго" також поінформували, що через складні погодні умови (ожеледь та обмерзання ліній електропередачі) на ранок повністю або частково були знеструмлені 68 населених пунктів у трьох областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній", - додали компанії.

Нагадаємо:

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

У деяких областях країни запровадили аварійні відключення світла після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі країни.