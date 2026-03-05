Понад 8 тисяч домівок без світла на Запоріжжі після атаки росіян

Більше 8 800 абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі невідомо, яка точна кількість мешканців Запорізької області опинилась без світла.

Федоров додав, що відновлювальні роботи почнуться тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо:

Дві людини дістали поранення та вирували пожежі внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області.