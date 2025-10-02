Після атак РФ є знеструмлення в кількох областях, найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині
На ранок 2 жовтня внаслідок атак ворожих ударних БПЛА є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів", – зазначили у відомстві.
Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.
Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії, інформує відомство.
Нагадаємо:
У середу 1 жовтня міський голова Славутича повідомив, що у місті відсутнє електропостачання після атаки росіян по підстанції.
У Конотопі відключили електро та водопостачання через атаки росіян по енергетичній системі.