Після атак РФ є знеструмлення в кількох областях, найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині

На ранок 2 жовтня внаслідок атак ворожих ударних БПЛА є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів", – зазначили у відомстві.

Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії, інформує відомство.

Нагадаємо:

У середу 1 жовтня міський голова Славутича повідомив, що у місті відсутнє електропостачання після атаки росіян по підстанції.

У Конотопі відключили електро та водопостачання через атаки росіян по енергетичній системі.