Росія спричинила нові знеструмлення у п'яти областях

Внаслідок ворожих ракетних і дронових ударів – на ранок були нові знеструмлення у Київській, Донецькій, Сумській, Одеській і Харківській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Крім того, негода знеструмила 188 населених пунктів на Сумщині.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії вранці було на 6,7% вищим, ніж попереднього дня. Причина змін – хмарна погода з дощем на значній території України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", – наголошують у компанії.

Нагадаємо:

31 серпня росіяни системно атакували енергетику на Дніпропетровщині: впродовж двох днів вони тричі атакували об'єкти ДТЕК, а без електрики залишалися 30 тисяч родин.