У Сумах масштабне аварійне знеструмлення, у місті зникла вода
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На Сумщині зафікували велике аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомляє Сумиобленерго.
Близько 14:07 аварія також знеструмила об'єкти КП "Міськводоканал", через що в Сумах зникло водопостачання.
"Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми", – коментують на підприємстві.
Щойно ситуація в енергомережі стабілізується, водопостачання відновлять у звичайному режимі.
Через відключення в Сумах також зупинилися тролейбуси.
Нагадаємо:
Нещодавно у Великочернеччинському старостинському окрузі міста Суми відбулося влучання 4 російських КАБів по території обʼєктів цивільної інфраструктури.