У Сумах масштабне аварійне знеструмлення, у місті зникла вода

На Сумщині зафікували велике аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє Сумиобленерго.

Близько 14:07 аварія також знеструмила об'єкти КП "Міськводоканал", через що в Сумах зникло водопостачання.

"Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми", – коментують на підприємстві.

Щойно ситуація в енергомережі стабілізується, водопостачання відновлять у звичайному режимі.

Через відключення в Сумах також зупинилися тролейбуси.

Нагадаємо:

Нещодавно у Великочернеччинському старостинському окрузі міста Суми відбулося влучання 4 російських КАБів по території обʼєктів цивільної інфраструктури.