В "Укренерго" спростували фейк про нібито екстрені відключення світла

Анастасія Дячкіна — 5 жовтня, 15:45
В "Укренерго" спростували інформацію, що після нічної масованої ракетно-дронової атаки нібито були очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України.

Про це повідомила пресслужба "Укрнерего".

"У багатьох телеграм-каналах розповсюджується недостовірна інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України. При цьому, шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго", – розповіли у пресслужбі.

Там наголосили, що такі повідомлення — це чергова маніпуляція на чутливій темі.

"Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів", – наголосили в операторі системи.

Там закликали не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Дані, які вимагають при реєстрації на телеграм-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях.

Читайте також: Обстріли енергетики точно будуть. Наскільки Україна готова та чи буде блекаут? 

Нагадаємо:

Внаслідок атаки РФ вночі 5 жовтня знеструмлено значну частину Запоріжжя та Запорізького району, складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

