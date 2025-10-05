У Міненерго розкрили наслідки для енергосистеми від обстрілів РФ 5 жовтня
Внаслідок атаки РФ вночі 5 жовтня знеструмлено значну частину Запоріжжя та Запорізького району, складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі", - йдеться у повідомленні.
Також, складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях: ворог знову атакував Чернігівщину.
"Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження", - продовжили у відомстві.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо:
У ніч на 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.