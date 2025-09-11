В Україні знижується споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зменшення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 11 вересня, станом на 9:30, воно було на 1,2% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

Причина – сонячна погода на більшій частині території України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС", – йдеться у повідомленні.

Минулої доби, 10 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня – у вівторок, 9 вересня.

В "Укренерго" зазначають, що необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час наразі зберігається.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 15:00. Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Група ДТЕК ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence, світовим лідером у сфері накопичення енергії.

Українцям порадили бути готовими до різних сценаріїв зі світлом восени, оскільки оптимізму після останніх обстрілів РФ немає.

Відповідно до прогнозу Міністерства економіки на 2026-2028 роки ціни на електроенергію для побутових споживачів (з грудня по грудень відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).