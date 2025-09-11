В Україні запустили систему накопичення енергії на 200 МВт

Група ДТЕК ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence, світовим лідером у сфері накопичення енергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До енергосистеми підключили 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт у Київській та Дніпропетровській областях.

"Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин", – йдеться у повідомленні.

Будівництво проєкту тривало півроку від березня до серпня 2025 року. Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили 125 млн євро.

