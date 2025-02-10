В Україні зростає споживання електроенергії: діють обмеження для бізнесу

"Укренерго" фіксує зростання рівня споживання електроенергії в країні. З 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укеренерго".

Як йдеться в повідомленні, станом на 7:30 рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю.

9 лютого добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,6% вищим, ніж попередньої неділі – 2 лютого. Головна причина – суттєве зниження температури повітря.

В "Укеренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після ворожих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Утім, для збалансування енергосистеми сьогодні застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. , – зазначено в повідомленні.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Нагадаємо:

7 лютого через атаки росіян по енергетиці у восьми областях країни запроваджували аварійні відключення світла.