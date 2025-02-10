В Украине растет потребление электроэнергии: действуют ограничения для бизнеса

"Укрэнерго" фиксирует рост уровня потребления электроэнергии в стране. С 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, по состоянию на 7:30 уровень потребления был на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу.

9 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем в предыдущее воскресенье - 2 февраля. Главная причина - существенное снижение температуры воздуха.

В "Укрэнерго" напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак. Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Впрочем, для сбалансирования энергосистемы сегодня применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются", - указано в сообщении.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним:

7 февраля из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны вводили аварийные отключения света.