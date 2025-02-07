У деяких областях України запровадили аварійні відключення

Через атаки росіян по енергетиці у восьми областях країни запроваджують аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

Зокрема, обмеження застосовують у: Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях та частково у Черкаській.

В "Укренерго" повідомляють, що причиною введення обмежень є наслідки обстрілів росіян.

Як зазначають у повідомленні, першочергово обмеження застосовують щодо промисловості, для побутових споживачів, окрім аварійних ситуацій, обмежень поки що немає.

Нагадаємо:

Увечері 6 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони.