У деяких областях України запровадили аварійні відключення
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Через атаки росіян по енергетиці у восьми областях країни запроваджують аварійні відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"
Зокрема, обмеження застосовують у: Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях та частково у Черкаській.
В "Укренерго" повідомляють, що причиною введення обмежень є наслідки обстрілів росіян.
Як зазначають у повідомленні, першочергово обмеження застосовують щодо промисловості, для побутових споживачів, окрім аварійних ситуацій, обмежень поки що немає.
Нагадаємо:
Увечері 6 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони.