В Україні суттєво знизилось електроспоживання

4 квітня станом на а 9:30 рівень споживання електроенергії був на 8,5% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина – відчутне потепління. А також встановлення ясної погоди майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

Зазначається, що 3 квітня добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 2 квітня. Причина – підвищення температури повітря у більшості регіонів.

В "Укренерго" закликали перенести сьогодні користування потужними електроприладами на період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо:

Комісія НЕК "Укренерго" із проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності допустила до наступного етапу відбору 19 проєктів від 10 компаній.