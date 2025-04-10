В Україні продовжує зростати споживання електроенергії

10 квітня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 4,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — 9 квітня.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина — утримання холодної погоди, а також висока хмарність на більшості території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

В компанії також повідомили, що 9 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 8 квітня.

"Будь ласка, не використовуйте потужні електроприлади у період з 8:00 до 21:00", - закликали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Останніми днями в Україні постійно зростає споживання електроенергії.