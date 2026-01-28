В деяких областях України ввели аварійні відключення світла
В окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.
Про це інформує "Укренерго".
Наголошується, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомили в "Укренерго".
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", – зазначають енергетики.
Нагадаємо:
Станом на ранок 27 січня через складні погодні умови понад 500 населених пунктів були частково або повністю знеструмлені.