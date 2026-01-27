У семи областях знеструмлення через негоду

Через складні погодні умови понад 500 населених пунктів були частково або повністю знеструмлені.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Через складні погодні умови (сильна ожеледь, що зумовлює обмерзання ліній електропередачі) – на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 500 населених пунктів у семи областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Сумській та Київській.

Заживлення абонентів відбуватиметься після відновлення пошкоджених ліній.

Через атаки по енергетиці на ранок є нові знеструмлення на Харківщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Споживання електроенергії за добу зросло. 27 січня його рівень був на 1,8% вищим, ніж у понеділок. Причина змін – застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.