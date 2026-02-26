Україна вперше імпортує американський СПГ через Литву

НАК "Нафтогаз" у лютому-березні вперше імпортує скраплений природний газ (СПГ) із США в Україну через термінал у литовському порту Клайпеда.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"У межах партнерства з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group забезпечили поставку 90 млн куб. м LNG із США. Нафтогаз самостійно доставить газ в Україну протягом лютого–березня", – зазначив Корецький.

Новий маршрут доставки СПГ є частиною стратегії диверсифікації поставок.

Нагадаємо:

Упродовж двох днів ворог безупинно атакує об'єкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.