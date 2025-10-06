Вперше в Україні найпопулярнішими серед нових авто стали електрокари

Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.

Про це повідомляє Укравтопром.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,8% до 31,2%.

Гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024 року.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Згідно з дослідженням, лідерські позиції за сегментами посіли:

Електро – VOLKSWAGEN ID.UNYX;

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.