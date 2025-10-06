Вперше в Україні найпопулярнішими серед нових авто стали електрокари
Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.
Про це повідомляє Укравтопром.
На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,8% до 31,2%.
Гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024 року.
Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Згідно з дослідженням, лідерські позиції за сегментами посіли:
Електро – VOLKSWAGEN ID.UNYX;
Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
Гібридні – TOYOTA RAV-4;
Дизельні – RENAULT Duster;
Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.