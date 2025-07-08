В Украине непогода обесточила более 700 населенных пунктов в шести областях

Из-за неблагоприятных погодных условий (грозовой фронт, дождь и сильный ветер) 8 июля на утро частично или полностью был обесточен 701 населенный пункт в шести областях Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением повреждений. Оживление всех обесточенных абонентов прогнозируется до конца суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным компании, 8 июля по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 6,4% выше, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник.

"Причина - установление жаркой погоды на всей территории Украины. А также - облачная погода с дождем в части западных и центральных областей, что обусловливает более низкую, чем вчера, эффективность работы бытовых солнечных электростанций", - пояснили в "Укрэнерго".

Также отметили, что в период вечернего пика потребления - с 17:00 до 22:00 - есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. И призвали не включать в это время несколько мощных приборов одновременно.

Напомним:

В связи с ликвидацией последствий непогоды 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково - Лонья" на украинско-венгерской границе.