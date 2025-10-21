В Україні діятимуть графіки обмеження світла для промисловості
З 16:00 до 20:00 21 жовтня на усій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"На сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.
У Міненерго класично повідомили про необхідність економити електроенергію.
