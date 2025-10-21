Ворог КАБом атакував підприємство у Харкові

У Харкові російська армія влучила КАБом у цивільне підприємство.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Знайдено ще одне місце влучання КАБу по місту - у цьому випадку постраждало цивільне підприємство. Загалом, у ніч проти вівторка ворог завдав 6 ударів КАБами по Харкову", – йдеться у повідомленні.

Перед цим уночі мер Харкова зазначав, що Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Були атаковані Індустріальний та Немишлянський райони міста.

Як повідомляють, ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі.

На 01:06 21 жовтня було відомо про девʼятеро постраждалих від атаки.

Нагадаємо:

У Черкаській області ворог пошкодив обʼєкт цивільної інфраструктури під час своєї атаки на регіон.

Чернігівщина зазнала масованого комбінованого удару росіян – пошкоджено об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, частина регіону залишилась без електропостачання.