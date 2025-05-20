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В Україні через негоду знеструмлені 12 населених пунктів у 3-х областях: є локальні пошкодження

Віктор Волокіта — 20 травня, 11:16
В Україні через негоду знеструмлені 12 населених пунктів у 3-х областях: є локальні пошкодження
Getty Images

В Україні через складні погодні умови (сильний дощ і гроза) на ранок 20 травня повністю або частково були знеструмлені 12 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В компанії не уточнили регіони України, де були знеструмлення.

Також на території країни є локальні пошкодження мереж в інших регіонах.

"Бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - запевнили в "Укренерго".

Щодо споживання електроенергії, то, як розповіли в компанії, вона відповідає сезонним показникам. 20 травня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в той самий час попереднього дня.

Нагадаємо:

9 травня через несприятливі сильний дощ та пориви вітру були знеструмлені 24 населені пункти в Одеській області.

електроенергія Укренерго

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