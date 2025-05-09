В Україні зросло електроспоживання, знеструмлені населені пункти на Одещині

9 травня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Це пояснюється хмарною погодою з опадами на значній території України. Це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зумовлює відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", – зазначили в компанії.

Крім цього, через несприятливі сильний дощ та пориви вітру на ранок були знеструмлені 24 населені пункти в Одеській області. В "Укренерго" обіцяють, що до кінця доби бригади обленерго відновлять електроживлення для всіх абонентів.

В компанії закликали українців перенести сьогодні користування потужними електроприладами на нічні години та за можливості не вмикати кілька приладів одночасно до 22:00.

Нагадаємо:

У квітні Україна збільшила експорт електроенергії майже вдвічі - на 99% до 151,6 тис. МВт·год порівняно з березнем.