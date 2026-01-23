24 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла

У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також всю добу.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, пояснили в компанії.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили енергетики.

Нагадаємо:

Сьогодні вранці 23 січня ситуація в енергосистемі України ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.