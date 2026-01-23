24 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла
У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також всю добу.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, пояснили в компанії.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили енергетики.
Нагадаємо:
Сьогодні вранці 23 січня ситуація в енергосистемі України ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.