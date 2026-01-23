В "Укренерго" пояснили, чому запроваджують аварійні відключення та що буде далі

Сьогодні вранці 23 січня ситуація в енергосистемі України ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.

Про це інформує "Укренерго".

"Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту", – зазначають енергетики.

За їхніми словами, для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.

"Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів", – прогнозують в "Укренерго".

Нагадаємо:

Зранку 23 січня за командою "Укренерго" були застосовані екстрені відключення електроенергії у багатьох областях України.

В ДТЕК зазначили, що аварійні відключення почались у Дніпропетровській та Одеській областях, вони також продовжують діяти у Києві.

Про аварійні відключення також повідомили в "Чернігівобленерго", "Житомиробленерго".

Аварійні відключення також фіксувались у Сумській, Кіровоградськійобластях, на Харківщині, Полтавщині, Черкащині.