21 січня графіки відключення світла діятимуть по всій Україні

Завтра, 21 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.

Нагадаємо:

20 січня у багатьох регіонах України вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі.